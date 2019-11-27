Трамп считает, что импичмент поможет ему выиграть на президентских выборах

Организованное демократами расследование по импичменту действующего президента США Дональда Трампа поможет ему победить на выборах. Об этом заявил сам американский лидер.

Во время выступления на митинге своих сторонников он заявил, что ситуация вокруг импичмента прямо ведет к победе на президентских выборах 2020 года. Он отметил, что последние две недели слушаний в конгрессе по импичменту были «полностью выиграны».

Избиратели-демократы поддерживают процесс импичмента. Трамп подозревается в том, что он задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее расследования против Джо Байдена, его политического оппонента.

Члены Демократической партии контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате. Однако, сенат находится под контролем республиканцев, которые не желают выносить импичмент. Демократы планируют, что голосование состоится ближе к концу года.