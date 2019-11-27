Пострадавшая в ДТП в Доминикане российская туристка лишилась обоих рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась обоих рук, сообщил представитель посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

Во вторник автобус с 39 российскими туристами, ехавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком, который резко выехал на дорогу. В результате опрокидывания автобуса несколько российских туристов получили травмы, в том числе тяжелые. По данным доминиканских медиков, по меньшей мере 15 россиян находятся в критическом состоянии.

Евдокимов сообщил, что одной из пострадавших пришлось врачам пришлось ампутировать обе руки.

Также дипломат рассказал, что почти все пострадавшие в ДТП - жители Москвы. Также он подтвердил, что среди пострадавших есть дети - «от трех до девяти человек». Часть пострадавших были доставлены в столицу страны на вертолетах.

Попавшие в дорожную аварию россияне поехали в Доминикану от туроператора Anex Tour. Все туристы имеют страховку в компании ERV.