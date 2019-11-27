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Столкновения курдских боевиков и турецких сил произошли возле нескольких сирийских городов в Хасаке

Столкновения курдских боевиков и турецких сил произошли возле нескольких сирийских городов в Хасаке

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6:33   27 Ноября 2019
Весь мир

Организованный курдскими боевиками теракт в сирийской провинции Хасака унес жизни 16 человек

Организованный курдскими боевиками теракт в сирийской провинции Хасака унес жизни 16 человек

Десятки человек пострадали в результате взрыва в сирийской провинции Хаска, предположительно организованного вооруженными формированиями курдов. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сири Ахмад Марзук.

В городе Африн (провинция Алеппо), находящемся под контролем турецкой армии и протурецких формирований, прогремел мощный взрыв. Телеканал Halab Today сообщил, что взорвалось заминированное такси, припаркованное на улице Ас-Сиясса. По предварительным данным, пострадали пять человек.

По данным ряда источников, за взрывом могли стоять курдские боевики, связанные с РПК. После того, как они были выбиты из Африна, они начали подпольную борьбу, организовывая теракты и нападения.

Десятки мирных жителей и бойцов протурецких формирований получили ранения и погибли в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке в деревне Телль-Халаф в провинции Хасака. Турецкая сторона обвиняет курдские формирования в организации теракта. По данным Step News, погибли не менее 16 человек и пострадали более 30.

Турецкая армия и союзные им группировки вступили в боестолкновения в районе Рас аль-Айна и Абу-Расина.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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