Возле начальной школы на северо-западе США неизвестный устроил стрельбу

Неизвестный устроил стрельбу возле начальной школы в американском штате Вшаингтон. Об этом сообщает местные полиция.

Инцидент произошел в городе Ванкувер. Полиция получила сообщение о стрельбе в школе. Прибывшие на место офицеры обнаружили двух пострадавших.

Стрелок сел в машину и попытался уехать с места инцидента, однако сотрудники полиции стали преследовать его. Во время погони подозреваемый остановил автомобиль и покончил с собой.

На момент инцидента большинство учеников уже покинули школу. Пострадавших госпитализировали. Проводится расследование инцидента.

За последние годы в США участились случи стрельбы около школ или в школах. Так, в середине июня один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы во время школьного выпускного в штате Пенсильвания.