Российские вертолеты расширили зону патрулирования на севере Сирии

Российские военные летчики расширяют географию полетов над Сирией, продолжая патрулировать новые освобожденные от оккупации курдов районы на севере страны. Об этом ТАСС рассказали экипажи вертолетов.

Отмечается, что в задачи летчиков входит не только поддержка отрядов военной полиции РФ, но обеспечение безопасности пунктов распределения гумпомощи в Алеппо и Хасеке.

Командир вертолета Ми-35 Алексей Трефилов рассказал агентству, что сейчас полеты российской авиации в основном выполняются на север Сирии. По его словам, они происходят на предельно малых высотах, с огибанием местности. Летчик отметил, что экипажи обращают внимание на большие скопления людей.

«Готовы в любое время дня и ночи выполнить поставленную боевую задачу.», - заявил пилот.

В свою очередь летчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев рассказал, что ежедневно совершают облеты два-три вертолета на скорости 200 километров в час, на предельно малой высоте. Продолжительность таких полетов составляет около двух часов.

22 октября президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган на встрече в Сочи подписали меморандум о совместных действия по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно договору, военная полиция РФ и сирийские пограничники сбудут введены в районы, находящиеся на границе 30-километровой зоны безопасности.