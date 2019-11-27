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Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане российских граждан
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Российские вертолеты расширили зону патрулирования на севере Сирии

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Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане российских граждан

Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане российских граждан
5:02   27 Ноября 2019
Весь мир

Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане российских граждан

Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане российских граждан

Часть госпитализированных после ДТП в Доминиканской республике россиян находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на туристического оператора Anex Tour.

Во вторник на островном государстве автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, который выехал перед ними на дорогу. В результате столкновения автобус перевернулся. Никто из россиян не погиб, несколько человек были доставлены в больницу. По данным доминиканских медиков, по меньшей мере 15 россиян находятся в критическом состоянии.

На горячей линии туроператора Anex Tour сообщается, что несколько человек находятся «в более тяжелом» состоянии, их направили в клинику в Санто-Доминго. При этом подчеркивается, что в критическом состоянии среди них нет.

Несколько человек уже покинули больницы.

Отмечается, что более подробная информация по состоянию пострадавших будет опубликована позднее.

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Автор: Олег Королев
#доминикана #российские туристы

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