Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане российских граждан

Часть госпитализированных после ДТП в Доминиканской республике россиян находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на туристического оператора Anex Tour.

Во вторник на островном государстве автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, который выехал перед ними на дорогу. В результате столкновения автобус перевернулся. Никто из россиян не погиб, несколько человек были доставлены в больницу. По данным доминиканских медиков, по меньшей мере 15 россиян находятся в критическом состоянии.

На горячей линии туроператора Anex Tour сообщается, что несколько человек находятся «в более тяжелом» состоянии, их направили в клинику в Санто-Доминго. При этом подчеркивается, что в критическом состоянии среди них нет.

Несколько человек уже покинули больницы.

Отмечается, что более подробная информация по состоянию пострадавших будет опубликована позднее.