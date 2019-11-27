Пианист Денис Мацуев стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Пианист-виртуоз Денис Мацуев, широко известный среди ценителей классической музыки во всем мире, стал новым героем рубрики ФАН о патриотах России.

Мацуев хотел стать пианистом с детства: он поступил в Московскую государственную консерваторию, а в 1991 году стал лауреатом стипендии фонда «Новые имена». Благодаря поддержке фонда, юный музыкант смог объездить с концертами весь мир. Его выступления слушала королева Великобритании Елизавета II, Папа Римский и многие другие мировые лидеры, ценящие искусство.

Пианист имел успех и в России - все его выступления собирали аншлаги. В 2004 году музыкальный лейбл SONY BMG Music Entertainment предложил Мацуеву сотрудничество. Записанные с лейблом альбомы дважды становились лауреатами премии в области звукозаписи «Рекорд».

Мацуев занимается благотворительностью уже почти 15 лет. Он является главой фонда «Новые имена», целью которого является поиск и обучение молодых и талантливых музыкантах во всех частях России. Также он регулярно дает благотворительные концерты - так, в октябре он посвятил свое выступление ветеранам Ржевской битвы, а после направил деньги на строительство Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области.