Стоимость Территориальной программы ОМС Петербурга вырастет на 11,6 миллиарда рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил идею о том, чтобы Северная столица стала пилотным регионом по переходу на лекарственное страхование.

Во вторник состоялось заседание правительства города, на котором обсуждался проект территориальной программы государственных гарантий бесплатной медпомощи на ближайшие три года. Общая стоимость Территориальной программы ОМС на 2020 год составит 167 миллиардов рублей. Это на 11,6 миллиарда больше, чем в текущем, и в два раза выше, чем шесть лет назад.

Беглов поддержал предложение о том, чтобы Петербург стал пилотным регионом по переходу на лекарственное страхование, а также поручил Комитету по здравоохранению изучить эффективность системы медосмотров в вечернее время.

Также губернатор упомянул «бережливые технологии», на которые до конца года должны быть переведены 35 взрослых поликлиник и 75 детских. Также он отметил важность того, чтобы в 2020 году был завершен переход детских учреждений на электронную медицинскую карту.