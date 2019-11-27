Беглов утвердил в Петербурге запрет выхода на лед до 15 января

Запрет выхода на водную поверхность действует в Петербурге продлится до 15 января. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Водоемы Северной столицы в связи с минусовой температурой начали покрываться льдом. Согласно подписанному документу, запрет будет иметь силу с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года.

Периоды запрета были установлены на основе прогнозов специалистов Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее в власти Петербурга провели совещание с участием полиции, МЧС и представителей Комплекса защитных сооружений. Они обсудили методы защиты жителей города от ЧС и меры предосторожности, которые нужно соблюдать зимой.

Потенциально опасные места будут контролироваться специалистами. Их задачей является предотвращение выхода людей на тонкий лед, а также разъяснения им правил безопасности. В случае нарушения гражданину предстоит заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.