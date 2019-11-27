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Турция отказалась принимать план НАТО по Восточной Европе из-за спора по курдским боевикам

Турция отказалась принимать план НАТО по Восточной Европе из-за спора по курдским боевикам

 ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии
3:09   27 Ноября 2019
Весь мир

Турция отказалась принимать план НАТО по Восточной Европе из-за спора по курдским боевикам

Турция отказалась принимать план НАТО по Восточной Европе из-за спора по курдским боевикам

Турция не стала поддерживать план Североатлантического альянса по «защите» стран Прибалтики и Польши в ответ нежелание НАТО признавать действующие в Сирии курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) террористами.

Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в НАТО сообщает, что Анкара отказалась принимать план и распорядилась представителю Турции в организации занимать в честных беседах и официальных встречах жесткую оппозицию, требуя от военного блока официального признания YPG террористами.

Также источник агентства сообщил, что власти Турции «держат в заложниках» страны Восточной Европы, блокируя одобрение этого плана до тех пор, пока они не добьются уступок.

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», целью которой являлось создание буферной зоны для предотвращения действий боевиков из РПК, ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и YPG.

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Автор: Олег Королев
#нато #турция #курды

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