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Большой праздник ветеранов пройдет впервые в Ледовом дворце благодаря Беглову

Большой праздник ветеранов пройдет впервые в Ледовом дворце благодаря Беглову

 Целью организованных сторонниками ФБК митингов являлось «проталкивание» кандидатов-исполнителей

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 Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума

Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума
2:45   27 Ноября 2019
Россия

Большой праздник ветеранов пройдет впервые в Ледовом дворце благодаря Беглову

Большой праздник ветеранов пройдет впервые в Ледовом дворце благодаря Беглову

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в Координационном совете по делам ветеранов, прошедшим 26 ноября. Об этом пишут «Невские Новости».

Председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков сообщил, что город полностью готов к проведению торжественных мероприятий «Подвигу твоему, Ленинград», посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда 18 января.

Большой праздник для ветеранов, которые трудились в промышленности, состоится по инициативе Беглова в Ледовом дворце. Также пройдет традиционная церемония возложения венков на Пискаревском кладбище и состоится праздничный концерт БКЗ Октябрьский.

В комитет также поступило предложение провести на Дворцовой площади торжественное шествие с участием техники. Беглов отметил, что можно технику просто выставить, организовать кухню и танцплощадку с музыкой времен войны.

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Автор: Олег Королев
#петербург #ветераны #беглов

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