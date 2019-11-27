Большой праздник ветеранов пройдет впервые в Ледовом дворце благодаря Беглову

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в Координационном совете по делам ветеранов, прошедшим 26 ноября. Об этом пишут «Невские Новости».

Председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков сообщил, что город полностью готов к проведению торжественных мероприятий «Подвигу твоему, Ленинград», посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда 18 января.

Большой праздник для ветеранов, которые трудились в промышленности, состоится по инициативе Беглова в Ледовом дворце. Также пройдет традиционная церемония возложения венков на Пискаревском кладбище и состоится праздничный концерт БКЗ Октябрьский.

В комитет также поступило предложение провести на Дворцовой площади торжественное шествие с участием техники. Беглов отметил, что можно технику просто выставить, организовать кухню и танцплощадку с музыкой времен войны.