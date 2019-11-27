ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Глава российского Центра по примирению сторон враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил о продолжающихся обстрелах на территории идлибской зоны деэскалации.

Руководитель ЦПВС на брифинге пояснил, что незаконные вооруженные формирования по-прежнему продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Идлибе. За минувший день в зоне деэскалации было зафиксировано 19 обстрелов.

Боренков сообщил, что боевики незаконных вооруженных формирований совершили в Латакии обстрелы населенных пунктов Санджека, Хуайз, Сафсафа, Кульджок и Кермель, в провинции Алеппо - Биньямин, Эз-Зандик, Сабикия, Абтин, в провинции Идлиб - Эс-Салихия, Тамана, Кефрайя, Ниха, а также населенных пунктов Телль-Метвази и Дар-Хардата в провинции Хама.