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ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

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ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

 Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума

Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума
2:28   27 Ноября 2019
Весь мир

ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Глава российского Центра по примирению сторон враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил о продолжающихся обстрелах на территории идлибской зоны деэскалации.

Руководитель ЦПВС на брифинге пояснил, что незаконные вооруженные формирования по-прежнему продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Идлибе. За минувший день в зоне деэскалации было зафиксировано 19 обстрелов.

Боренков сообщил, что боевики незаконных вооруженных формирований совершили в Латакии обстрелы населенных пунктов Санджека, Хуайз, Сафсафа, Кульджок и Кермель, в провинции Алеппо - Биньямин, Эз-Зандик, Сабикия, Абтин, в провинции Идлиб - Эс-Салихия, Тамана, Кефрайя, Ниха, а также населенных пунктов Телль-Метвази и Дар-Хардата в провинции Хама.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлибская зона деэскалации

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