Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума

ВКС РФ провели в Сирии воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес – Аль-Хура – Метрас – Квайрес. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

Таким образом, усилиями российской стороны продолжается реализация положений сочинского «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября.

Генерал-майор на брифинге также рассказал, что военная полиция РФ провела патрулирование маршрута Айн-Иса - Джария - Санап в провинции Ракка и маршрутов Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж, Вахшия – Киштар, Кобани – Марвах в провинции Алеппо.

Патрулирование северо-восточных районов САР военной полицией РФ является одним из главных положений российско-турецкого меморандума, позволившего остановить военную операцию Анкары против курдских боевиков.