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Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума
Большой праздник ветеранов пройдет впервые в Ледовом дворце благодаря Беглову

Большой праздник ветеранов пройдет впервые в Ледовом дворце благодаря Беглову

 Целью организованных сторонниками ФБК митингов являлось «проталкивание» кандидатов-исполнителей

Целью организованных сторонниками ФБК митингов являлось «проталкивание» кандидатов-исполнителей
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ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

 Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума

Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума
2:02   27 Ноября 2019
Весь мир

Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума

Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума

ВКС РФ провели в Сирии воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес – Аль-Хура – Метрас – Квайрес. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

Таким образом, усилиями российской стороны продолжается реализация положений сочинского «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября.

Генерал-майор на брифинге также рассказал, что военная полиция РФ провела патрулирование маршрута Айн-Иса - Джария - Санап в провинции Ракка и маршрутов Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж, Вахшия – Киштар, Кобани – Марвах в провинции Алеппо.

Патрулирование северо-восточных районов САР военной полицией РФ является одним из главных положений российско-турецкого меморандума, позволившего остановить военную операцию Анкары против курдских боевиков.

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Автор: Олег Королев
#сирия #вкс рф #российская военная полиция

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