ЦПВС доставил три тысячи тонн гумпомощи в Сирию с начала процесса урегулирования

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели провинции Ракка гуманитарную акцию, раздав 2,92 тонны продовольствия.

Руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков на брифинге сообщил, что в населенном пункте Абу-Нитулийя было выдано 500 продовольственных наборов.

Боренков сообщил, что всего с начала процесса урегулирования в Сирии ЦПВС провел в стране 2256 гуманитарных акций, выдав 3752,56 тонны продуктов питания.

По данным ЦПВС, с 30 сентября 2015 года в Сирию вернулись 705 568 человек, в места довоенного проживания возвратились более 1,3 миллиона переселенцев.

Накануне сообщалось, что российские военные помогают гражданам Сирии, которые возвращаются в родную Пальмиру. До начала военных действий в городе проживало 90 тысяч жителей, теперь же - в несколько раз меньше.