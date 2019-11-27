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Большой праздник ветеранов пройдет впервые в Ледовом дворце благодаря Беглову

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 Целью организованных сторонниками ФБК митингов являлось «проталкивание» кандидатов-исполнителей

Целью организованных сторонниками ФБК митингов являлось «проталкивание» кандидатов-исполнителей
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Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

ЦПВС сообщает о продолжающихся обстрелах в идлибской зоне деэскалации в Сирии

 Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума

Российские военные патрулируют север Сирии с применением авиации в рамках меморандума
1:37   27 Ноября 2019
Весь мир

ЦПВС доставил три тысячи тонн гумпомощи в Сирию с начала процесса урегулирования

ЦПВС доставил три тысячи тонн гумпомощи в Сирию с начала процесса урегулирования

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели провинции Ракка гуманитарную акцию, раздав 2,92 тонны продовольствия.

Руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков на брифинге сообщил, что в населенном пункте Абу-Нитулийя было выдано 500 продовольственных наборов.

Боренков сообщил, что всего с начала процесса урегулирования в Сирии ЦПВС провел в стране 2256 гуманитарных акций, выдав 3752,56 тонны продуктов питания.

По данным ЦПВС, с 30 сентября 2015 года в Сирию вернулись 705 568 человек, в места довоенного проживания возвратились более 1,3 миллиона переселенцев.

Накануне сообщалось, что российские военные помогают гражданам Сирии, которые возвращаются в родную Пальмиру. До начала военных действий в городе проживало 90 тысяч жителей, теперь же - в несколько раз меньше.

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Автор: Олег Королев
#сирия #гумпомощь

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