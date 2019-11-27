Боевики продолжают препятствовать выходу жителей лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии — ЦПВС

Россия обеспокоена действиями вооруженных формирований в крупнейшем лагере беженцев — «Эр-Рукбан». Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

Генерал-майор на брифинге рассказал о том, что жители «Эр-Рукбана» продолжают активно информировать ЦПВС о том, что радикалы из группировки «Магавир ас-Саура» не разрешают им свободно выходить из лагеря.

Боренков также подчеркнул, что российская сторона призывает командование США в зоне «Эт-Танф» оказать воздействие на подконтрольные американской стороне вооруженные формирования, а также содействовать эвакуации беженцев.

В середине ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США «следят, как ястребы» за территорией, которую ранее занимала группировка ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, этим оправдывается военное присутствие США в Эт-Танфе на юге Сирии.