Захваченные курдскими боевиками и США нефтяные объекты на севере САР подверглись атаке сирийских ВВС

Серия воздушных ударов минувшей ночью по нефтяным объектам на севере страны была нанесена самолетами сирийских ВВС. Об этом сообщил министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб.

По его словам, авиаудары наносились по объектам контрабанды сирийской нефти, поставки которой осуществляются вооруженными отрядами курдов через город Джераблус на территорию Турции.

Власти США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из ЧВК Blackwater. Известно, что около 2500 американских наемников прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор.

Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. Он подчеркивал, что США готовы использовать войска для «защиты нефтяных ресурсов» в Сирии.

ФАН неоднократно писал о том, что США осуществляют незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства этому также приводило Минобороны РФ.