Целью организованных сторонниками ФБК митингов являлось «проталкивание» кандидатов-исполнителей

Целью уличных беспорядков в центре Москвы, организованных сторонниками Алексея Навального, являлось стремление протащить в Мосгордуму послушных исполнителей. Это выяснилось после того, как в понедельник в рядах депутатов МГД от КПРФ разразился скандал.

25 ноября в Мосгордуме обсуждались поправки ко второму чтению проекта бюджета Москвы. Так, из 15 поправок депутатов от «Единой России» департаменты столичного правительства поддержали только четыре. Из 16 поправок, внесенных КПРФ, три были согласованы.

В тот же день депутат МГД от КПРФ Дмитрий Локтев, поддержанный так называемым «Умным голосованием» Навального, выложил на своей странице в Facebook обращение, в котором обвинил руководство своей партии в сговоре. Он заявил, что «депутатов кинут».

В качестве доказательств он опубликовал фото постановления МГК КПРФ, в котором его первый секретарь Валерий Рашкин приказывает депутатам от партии в Мосгордуме проголосовать в третьем чтении «за» проект столичного бюджета. В крайнем случае, он разрешает воздержаться.

Депутат МГД от КПРФ Любовь Никитина ответила на пост Локтева. Она оправдала рассылаемые Рашкиным приказы тем, что бюро Московского горкома КПРФ приняло соответствующее решение.

«Партия оказала поддержку, начиная с освобождения от сбора подписей и заканчивая предоставлением больших ресурсов», — заявила Никитина.

Позже Локтев удалил свой пост, заявив, что это сделано по просьбе товарищей.

ФАН отмечает, что произошедшая ситуация показывает, что «Умное голосование», массовые беспорядки, сломанные в драках с полицией конечности и судьбы молодых людей, заразившихся либеральной пропагандой - все было задумано Навальным и его кураторами для того, чтобы провести в Мосгордуму откровенных «политических спойлеров», отнявших голоса у настоящих политиков.

Сами же «спойлеры» не обладают ни политическим весом, ни нужным опытом. Единственное, на что они способны - покорно следовать воли начальства.