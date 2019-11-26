Операция Турции в Сирии закончится лишь по достижении поставленных задач

Совет национальной безопасности Турции сделал заявление, в котором обозначил сроки проведения антитеррористической операции «Источник мира» против курдских террористов в Сирии, сообщила газета «Ени шафак» 26 ноября.

«Операция «Источник мира» будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели», — указано в документе.

Отмечается, что заявление дали после заседания под председательством турецкого президента Тайипа Эрдогана. Стоит отметить, что на данный момент боевые действия в рамках операции приостановлены, а армия Турции ликвидирует мины между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд в арабской республике.

9 октября Турция объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии» (SDF), которые под предлогом освобождения восточных районов сирийской арабской республики от «Исламского государства»* (запрещено в России) попросту оккупировалитерритории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы хотели очистить от боевиков, связанных с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана», приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступили к патрулированию территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.