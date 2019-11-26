Помпео призвал расследовать «украинское вмешательство» в выборы США

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обязан расследовать любое возможное вмешательство в выборы Штатов 2016 года, в частности украинское.

На пресс-конференции один из журналистов поинтересовался, могла ли Украина, а не Россия, нести ответственность за взлом электронной почты нацкомитета Демократической партии перед президентскими выборами три года назад. На что Помпео ответил:

«Всякий раз, когда появляется информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность расследовать это».

Стоит отметить, что недавно республиканец Джон Кеннеди заявил, что ко взлому сервера мог быть причастен Киев.

Напомним, что американские спецслужбы утверждают, что к этой ситуации якобы причастна Москва. По их мнению, Россия была намерена похитить файлы и передать их WikiLeaks. Вместе с тем, президент Штатов Дональд Трамп отмечал, что демократы вместо того, чтобы передать сервер Вашингтону, отправили его в организацию CrowdStrike, которую, по его словам, держит «очень богатый украинец».