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 Помпео призвал расследовать «украинское вмешательство» в выборы США

Помпео призвал расследовать «украинское вмешательство» в выборы США
22:31   26 Ноября 2019
Весь мир

Помпео призвал расследовать «украинское вмешательство» в выборы США

Помпео призвал расследовать «украинское вмешательство» в выборы США

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обязан расследовать любое возможное вмешательство в выборы Штатов 2016 года, в частности украинское.

На пресс-конференции один из журналистов поинтересовался, могла ли Украина, а не Россия, нести ответственность за взлом электронной почты нацкомитета Демократической партии перед президентскими выборами три года назад. На что Помпео ответил:

«Всякий раз, когда появляется информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, у нас есть не только право, но и обязанность расследовать это».

Помпео призвал расследовать «украинское вмешательство» в выборы США

Стоит отметить, что недавно республиканец Джон Кеннеди заявил, что ко взлому сервера мог быть причастен Киев.

Напомним, что американские спецслужбы утверждают, что к этой ситуации якобы причастна Москва. По их мнению, Россия была намерена похитить файлы и передать их WikiLeaks. Вместе с тем, президент Штатов Дональд Трамп отмечал, что демократы вместо того, чтобы передать сервер Вашингтону, отправили его в организацию CrowdStrike, которую, по его словам, держит «очень богатый украинец».

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Автор: Анна Манц
#сша #выборы #вмешательство #помпео

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