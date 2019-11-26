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Шнуров извинился перед православными за клип на песню «i_$us»

Шнуров извинился перед православными за клип на песню «i_$us»

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Шнуров извинился перед православными за клип на песню «i_$us»

Шнуров извинился перед православными за клип на песню «i_$us»

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22:15   26 Ноября 2019
Россия

Шнуров извинился перед православными за клип на песню «i_$us»

Шнуров извинился перед православными за клип на песню «i_$us»

Музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров принес извинения оскорбившимся из-за клипа на песню «i_$us» в эфире программы «Русская мечта», сообщил «Царьград».

Напомним, что видео вызвало у интернет-пользователей бурную реакцию. Кому-то он пришелся по душе, но другие не смогли его досмотреть даже до середины. Комментарии пестрят разнообразными эпитетами, а сам видеоряд задел чувства многих верующих.

В эфире ведущий Константин Малофеев, который также является заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора, спросил:

«Что бы вы сказали тем людям, которые считают, что их чувства оскорблены? Например, мне?».

Шнуров переспросил, оскорбился ли священнослужитель, и счел это странным.

«Я, наоборот, здесь, наверное, какой-то своей частичкой души все-таки выступил с точки зрения христианства. Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолько стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну — большую, настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть. Вот, собственно говоря, это все вот об этом, — аргументировал музыкант и продолжил, — если вы оскорбились, ну что ж, извините».

Шнуров извинился перед православными за клип на песню «i_$us»

Интернет-пользователи оказались довольны такой победой Малофеева и даже сравнили его с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который отстаивает интересы мусульман.

«Он как Кадыров. Наконец кто-то начал защищать нас, православных русских», — отреагировал пользователь под ником leopardе.

Шнуров извинился перед православными за клип на песню «i_$us» 

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Автор: Анна Манц
#кадыров #извинения #клип #шнуров #малофеев

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