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21:52   26 Ноября 2019
Весь мир

Дурова допросят из-за намерения Telegram выпустить криптовалюту

Дурова допросят из-за намерения Telegram выпустить криптовалюту

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в январе ожидает допрос, следует из распоряжения суда Южного округа Нью-Йорка. К аналогичному мероприятию готовятся коллеги миллионера Илья Перекопский и Шьям Парех.

Как сообщил журнал Forbes, причиной стало инициированное Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) разбирательство насчет планов организации выпустить собственную криптовалюту — Gram.

Ожидается, что 10 декабря выступит Парех, а через неделю — Перекопский. Стоит отметить, что последний с прошлого года является вице-президентом Telegram. Оба слушания пройдут в Лондоне. Сам же Дуров даст показания 7 или 8 января уже будущего года, место допроса в документе не указано.

Дурова допросят из-за намерения Telegram выпустить криптовалюту

Допрос пройдет в рамках рассмотрения иска комиссии против Telegram Group Inc и ее «дочки» TON Issuer Inc. Напомним, что в октябре суд встал на сторону SEC, тем самым запретив мессенджеру продавать Gram через криптоплафторму TON. Дело в том, что при привлечении инвесторов Telegram нарушил закон, не подав соответствующую заявку.

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Автор: Анна Манц
#суд #дуров #допрос #криптовалюта #telegram

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