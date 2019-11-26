Дурова допросят из-за намерения Telegram выпустить криптовалюту

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в январе ожидает допрос, следует из распоряжения суда Южного округа Нью-Йорка. К аналогичному мероприятию готовятся коллеги миллионера Илья Перекопский и Шьям Парех.

Как сообщил журнал Forbes, причиной стало инициированное Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) разбирательство насчет планов организации выпустить собственную криптовалюту — Gram.

Ожидается, что 10 декабря выступит Парех, а через неделю — Перекопский. Стоит отметить, что последний с прошлого года является вице-президентом Telegram. Оба слушания пройдут в Лондоне. Сам же Дуров даст показания 7 или 8 января уже будущего года, место допроса в документе не указано.

Допрос пройдет в рамках рассмотрения иска комиссии против Telegram Group Inc и ее «дочки» TON Issuer Inc. Напомним, что в октябре суд встал на сторону SEC, тем самым запретив мессенджеру продавать Gram через криптоплафторму TON. Дело в том, что при привлечении инвесторов Telegram нарушил закон, не подав соответствующую заявку.