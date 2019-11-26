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21:13   26 Ноября 2019
Политика

Навальный уехал за рубеж отдохнуть от нищеты в ФБК

Навальный уехал за рубеж отдохнуть от нищеты в ФБК

Экс-юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), ныне признанного иноагентом, Виталий Серуканов не удивлен очередным заграничным вояжем своего бывшего начальника, устроенным в разгар финансовых проблем в региональных отделениях «Фонда».

«Самая большая тайна в том, как он [Навальный] получил свой загранпаспорт? Почему у других сотрудников [ФБК] такой возможности нет? Их счета арестованы, наложены определенные обязательства. Тут вопрос только к Алексею Навальному — кому он так хорошо помогает своими «разоблачениями» и «расследованиями»», — другими вопросами задался в беседе с Nation News Серуканов.

Серуканов полагает, что у Навального имеется «таинственный друг», у которого много денег. Впрочем, финансовые возможности последнего не безграничны — рядовым сотрудникам ФБК он помочь не в силах. Серуканов не исключает, что все из-за аппетитов Навального. Нищающим сторонникам Навального экс-юрист организации советует найти другое место работы.

«Навальному плевать — отдых за границей у него стоит на первом месте! Это говорит только об одном: о людях Навальный не думает. Он не может разобраться даже в своей маленькой ничтожной провокационной компании, а людей просто держит за стадо», —заключил Серуканов. 

В 2019 году Навальный побывал в США, Италии, Польше.

Финансовые проблемы у ФБК связаны с уголовным делом про отмывание миллиарда рублей руководством фонда, а также серией гражданских исков от организаций, которым помешали летние беспорядки в Москве.

Навальный уехал за рубеж отдохнуть от нищеты в ФБК

Навальный уехал за рубеж отдохнуть от нищеты в ФБК

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Автор: Игорь Каркаров
#отпуск #навальный #фбк

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