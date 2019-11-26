Редакторы «Эха Москвы» проигнорировали вопросы слушателей о секс-скандале с Вишневским

Редакторы петербургского отделения «Эха Москвы» решили «спасти» депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского от «неудобных» вопросов про секс-скандал с его участием. Об этом сообщили «Народные новости».

Речь идет об эфире программы «Особое мнение» от 26 ноября. Любой желающий мог задать интересующий вопрос парламентарию через мессенджеры, чат трансляции на видеохостинге YouTube или через звонок по телефону. Поскольку петербуржцев волнует ситуация с обвинением Вишневского в сексуальных домогательствах, многие вопросы были связанны именно с этим, однако в эфир ни один из них не просочился.

Получается, что «Эхо Москвы», которое выступает за «свободу мнений», вводит цензуру и покрывает своего либерального друга-извращенца. Вместо действительно интересующих слушателей вопросов в программе говорили о никому не интересных вещах, например, о предстоящих выборах в «Яблоке».

«Народные новости» отметили, что сами пытались дозвониться до радиостанции, однако редакторы «Эха» отказались выпускать их в эфир и положили трубку.

Напомним: в начале ноября бывшая студентка Университета имени Герцена, назвавшаяся Кристиной, рассказала «Народным новостям» о харрасменте со стороны парламентария, который также преподает в вузе. По ее словам, жертвами педагога были провинциальные несовершеннолетние девушки, поступившие на первый курс. Более того, ходят слухи, что ему также нравятся и мальчики. В самом учебном учреждении отметили, что у Вишневского нет возможности домогаться первокурсниц, а коллеги похотливого «яблочника» даже не попытались его осудить.

Позже «Федеральное агентство новостей» получило письмо от Алины, которая попала в аналогичную ситуацию. К нему она приложила скриншоты переписки с Вишневским, где он пообещал придумать другие способы выставления оценки. После обращения Алины, первая пострадавшая решила дать видеоинтерьвью. Оказалось, что она дважды спала с парламентарием.