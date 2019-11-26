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«Газпром» направил Киеву предложения по новому договору на транзит российского газа

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20:45   26 Ноября 2019
Россия

«Газпром» направил Киеву предложения по новому договору на транзит российского газа

«Газпром» направил Киеву предложения по новому договору на транзит российского газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о выполнении указания российского президента Владимира Путина — корпорация направила украинскому руководству официальное предложение по транзиту газа. Об этом сообщила кремлевская пресс-служба 26 ноября.

«По указанию президента «Газпром» уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставку газа на Украину», — процитировали Миллера в публикации.

Также глава энергетической корпорации напомнил, что Украина переходит за европейское законодательство. В связи с этим, Киев имеет множество проблем. В пример он привел ситуацию с независимым газотранспортным оператором. Такой орган должен работать в украинском государстве, однако он все еще не прошел сертификацию.

«Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее», — указал Миллер.

«Газпром» направил Киеву предложения по новому договору на транзит российского газа

Напомним, что в этот понедельник, 25 ноября, украинский президент Владимир Зеленский позвонил Путину. В ходе разговора они обсудили транзит российского газа на Украину, в частности возобновление прямых поставок. Стоит отметить, что действующие контракты на транзит истекают уже в этом году.

Ранее глава России провел совещание с Миллером и главой российского министерства энергетики Александром Новаком, где они обсудили украинский вопрос в энергетической сфере.

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Автор: Анна Манц
#украина #газ #миллер #газпром #транзит

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