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Франции напомнили о воровстве нефти и сахара в Сирии в составе «международной коалиции»

Франции напомнили о воровстве нефти и сахара в Сирии в составе «международной коалиции»

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20:27   26 Ноября 2019
Весь мир

Франции напомнили о воровстве нефти и сахара в Сирии в составе «международной коалиции»

Франции напомнили о воровстве нефти и сахара в Сирии в составе «международной коалиции»

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с «Политикой сегодня» предположил, что одной из тем переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Франции Флоранс Парли стало участие французских военных в операциях «международной коалиции» в Сирии.

«Конечно, обсуждается тема французских военных в операциях американских военных, которые реализуются в районе Дейр-эз-Зор и в других нефтеносных районах», — считает Долгов.

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Франции Флоранс Парли обсудили ситуацию в Сирии по телефону во вторник, 26 ноября, передает российское оборонное ведомство. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Сирии, а также взаимодействие России и Франции по военной линии.

Долгов напомнил, что военные Франции, как их коллеги из США находятся в Сирии незаконно.

«И американские военные, и французские, не имеют мандата ООН на действия в Сирии, ни, тем более, какой-то просьбы со стороны легитимного сирийского руководства. Потому такие действия американских и французских военных – нелегитимны», — напомнил эксперт.

Франции напомнили о воровстве нефти и сахара в Сирии в составе «международной коалиции»

Французские военные, по данным агентства Anadolu, дислоцированы в четырех районах провинций Дейр-эз-Зор, Хасаке и Ракка. Они совместно с американцами и курдскими боевиками оккупировали нефтегазовые месторождения «Аль-Танак» и «Аль-Омар» на восточном берегу Евфрата. Также армия Франции удерживает контроль над сахарной фабрикой под Раккой.

Как и Вашингтон, Париж активно взаимодействует с сирийскими союзниками «Рабочей партии Курдистана», террористической организации, запрещенной в США и Турции. В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Елисейском дворце делегацию курдских боевиков из SDF.

До 2011 года в Сирии нефтяные контракты были у французской Total.

Ранее ФАН сообщало, что помимо военных США помогают красть сирийскую нефть американские наемники. Соединенные Штаты, по данным агентства, отправили в Сирию не менее 2,5 тысяч наемников из частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater. Использование ЧВК позволяет Вашингтону наращивать военное присутствие на восточном берегу Евфрата, официально при этом заявляя о резком сокращении своего контингента.

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Автор: Варвара Ходкевич
#сша #франция #сирия #нефть

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