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 «Новой газете» оказались безразличны связи ее сотрудника Короткова с ИГ*

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20:27   26 Ноября 2019
Россия

«Новой газете» оказались безразличны связи ее сотрудника Короткова с ИГ*

«Новой газете» оказались безразличны связи ее сотрудника Короткова с ИГ*

Руководство «Новой газеты» отмолчалось на запрос «Федерального агентства новостей» о связи ее корреспондента Дениса Короткова с террористами «Исламского государства»* (запрещено в России) и беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Напомним, что ранее агентство обнародовало первую часть проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*». Как следует из материалов, Коротков уже не первый год сотрудничает с боевиками ИГ*, а также спонсируется Ходорковским и другими людьми, которых подозревают в легализации преступных денег.

Обычно встречи миллионера и корреспондента проходят за рубежом, например в ФРГ, Чехии или Черногории. По данным источников, спонсор влил в Короткова десятки миллионов рублей. Стоит отметить, что их «дружба» держится не только на денежных «узах», но и взаимном желании развалить Россию.

«Новой газете» оказались безразличны связи ее сотрудника Короткова с ИГ*

После встреч сотрудник «Новой газеты» связывался с террористами и выпускал материалы, касающиеся деятельности российского министерства обороны в Сирии. Кроме этого, «журналист» не забывал публиковать различные фейки, в частности о ЧВК «Вагнера».

На данный момент единственным ответом на запрос ФАН верхушки «Новой газеты», в частности ее главреда Дмитрия Муратова, остается никчемная публикация, которой безуспешно попытались придать флер издевки. В материале фейки двухлетней давности преподносят на блюдце новизны.

«Федеральное агентство новостей» уже обратилось к главе министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и к Александру Бортникову, который возглавляет Федеральную службу безопасности и Национальный антитеррористический комитет, с просьбой проверить связь корреспондента «Новой газеты» с боевиками «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#иг #новая газета #коротков

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