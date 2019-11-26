WADA не будет лишать Россию ЧЕ по футболу в 2020 году

Матчи Чемпионата Европы по футболу - 2020 состоятся в Петербурге, как и было запланировано, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по санкциям в отношении РФ. Об этом заявил представитель WADA, сообщает AFP.

По его словам, на Чемпионат Европы не распространяются рекомендации комитета по соответствию WADA, который ранее призвал лишить российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса международного членства, а следовательно, отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года и запретить проводить турниры всемирного уровня в нашей стране. Россию подозревают в манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории в конце 2018 и начале 2019 года.

Окончательное решение WADA примет 9 декабря.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. В Санкт-Петербурге запланированы три групповых встречи и один четвертьфинал.