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 Сирию не устраивает, что США затягивает ликвидацию химоружия

Сирию не устраивает, что США затягивает ликвидацию химоружия
19:40   26 Ноября 2019
Весь мир

Сирию не устраивает, что США затягивает ликвидацию химоружия

Сирию не устраивает, что США затягивает ликвидацию химоружия

Сирия приложила гораздо больше усилий с момента присоединения к Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), нежели многим ранее присоединившиеся США, заявил постпред Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Бассам Сабах. Такое мнение сирийский он выразил на двадцать четвертой сессии конференции государств-участников (КГУ) организации в Гааге.

«Сирийская Арабская Республика проделала серьезную работу по соблюдению Конвенции, и мы считаем очень важным соблюдение универсальности конвенции. Сожалеем, что не все государства присоединились к КЗХО, что необходимо для создания сильного режима против химического оружия», — сказал Сабах.

Он отметил, что САР присоединилась к Конвенции в 2013 году и за это время уже успела выполнить все взятые на себя обязательства. Постпред подчеркнул, что страна завершила уничтожение всего химического оружия и мест его производства.

«Сирия за очень короткий период сделала больше, чем США, которые присоединились к КЗХО с самого начала, но, тем не менее, затягивают полное уничтожение своих огромных запасов химоружия…», — отметил сирийский представитель.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас накануне объявил, что на момент 31 октября 2019 года «68,6 тысяч тонн — 97,3% объявленного химического оружия категории 1 было уничтожено», в это число входят и США «25,9 тысяч тонн — 93,3% объявленного химического оружия категории 1».

Соединенные Штаты много раз отодвигали сроки уничтожения своего химического оружия, которые изначально были намечены на 2007 год. Сейчас американская сторона обещает сделать это к 2023 году.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #сирия #озхо #кзхо

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