Двое членов «Рабочей партии Курдистана» погибли от взрыва в районе сирийской Хасаки

Два боевика террористической организации «Рабочая партия Курдистана» умерли при взрыве в провинции Хасака, Сирия. Об этом сообщил новостной источник в Twitter.

Killing 2 of the PKK after an explosion south of the city of Hasaka, northeastern Syria#Syria — m (@Mnews23) November 25, 2019

Отмечается, что детонация произошла южнее города Хасака.

9 октября Турция объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии» (SDF), которые под предлогом освобождения восточных районов сирийской арабской республики от «Исламского государства»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы хотели очистить от боевиков, связанных с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана», приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступили к патрулированию территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.