Сотрудничество с Навальным обернулось для Рашкина потерей фракции в Мосгордуме

Первый секретарь московского отделения КПРФ Валерий Рашкин получил фронду в Мосгордуме вместо ожидаемой поддержки своих инициатив. Половина красной фракции отказалась воспринимать как руководство к действию постановление горкомитета о необходимости поддержать проект столичного бюджета, который предлагает «Единая Россия».

Играть по правилам оппонентов по просьбе господина Рашкина отказались его сопартийцы Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева, Евгений Ступин, Олег Шереметьев и Дмитрий Локтев — пятеро из чертовой фракционной дюжины. Последний даже опубликовал в соцсетях скрин директивы, однако позже удалил «по просьбе товарищей».

«Мерзкий сговор руководства партии. Я уверен, что после этого, у нас будет только один депутат ГД, и тот по списку. Остальных кинут», — был категоричен Локтев в Facebook.

Кинуть господина Рашкина, как подозревал его номинальный коллега, могли, конечно, на деньги. По некоторым данным, в обмен на тактический союз с единороссами ярому сталинисту посулили надбавки к пенсиям «детям войны» на московском уровне, а также перевести всех депутатов МГД на официальную зарплату из столичного бюджета. За нихи велся решительный бой с сопартийцами, которыми пытался командовать Рашкин.

По части стратегических и тактических союзов он зарекомендовал себя специалистом еще минувшим летом, когда соратники блогера Алексея Навального мнили себя претендентами на мандаты в МГД. Коллаборационизм последователя заветов Ленина и Маркса оправдался на короткой дистанции.

На фоне технологии Навального «умного голосования» фракция КПРФ в столичном парламенте усилилась, однако проиграет в долгосрочной перспективе, уверен исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

«Вопрос к самому Рашкину, к горкому КПРФ московскому: а вы чего хотели, когда поддерживали этих людей? — оценил эксперт разброд в красных рядах после союза с Навальным. — Чего хотели, когда радовались, когда так называемое «умное голосование» приводило на участки людей с желанием проголосовать за кандидатов от КПРФ? Извините, вы теперь не контролируете свою партию. Я подозреваю, если атака «умного голосования» будет эффективна и в других регионах, то мы увидим подобное не только в Москве, но и в других городах и весях нашей необъятной родины».

Нынешняя КПРФ после битвы за Москву, вероятно, сродни сети Макдональдс, где за именитым брендом скрывается сеть частных лавочек. Собеседник агентства не исключает, что союзы идеологических противников обернуться для компартии крахом партийной дисциплины, а в регионах к власти придут политические рейдеры, воспользовавшись франшизой КПРФ в собственных целях.

Встреча в середине октября с Навальным в гостинице «Националь» открыла для Рашкина кадровую перспективу. По данным источника ФАН, трансфер Любови Соболь в «красную команду» блогер оценил в 50 миллионов рублей, плюс обещание стабильную зарплату несостоявшейся кандидатке, за которую подписывались на выборах в МГД не только живые, но и мертвые.