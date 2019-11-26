Аббас пригласил Путина в Вифлеем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что в его стране будут рады, если российский лидер Владимир Путин примет приглашение посетить Вифлеем в ближайшее рождество. Об этом стало известно во вторник, 26 ноября.

По его словам, Владимиру Путину уже отправлено соответствующее приглашение. В Палестине будут очень рады, если глава российского государства примет приглашение, уточнил Аббас.

«Меня лично связывают с президентом Путиным дружеские отношения – это больше, чем отношения, связывающие обычно лидеров государств. Именно дружбы. Именно поэтому нам очень важно, чтобы российский лидер посетил нас, принял наше приглашение, посетил Палестину и Вифлеем. Добро пожаловать!», — заявил он.

Палестинский лидер напомнил, что впервые президент РФ посетил его страну в 2005 году. При этом палестинские власти посещают Россию каждый год.