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18:25   26 Ноября 2019
Россия

Аббас пригласил Путина в Вифлеем

Аббас пригласил Путина в Вифлеем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что в его стране будут рады, если российский лидер Владимир Путин примет приглашение посетить Вифлеем в ближайшее рождество. Об этом стало известно во вторник, 26 ноября. 

По его словам, Владимиру Путину уже отправлено соответствующее приглашение. В Палестине будут очень рады, если глава российского государства примет приглашение, уточнил Аббас. 

«Меня лично связывают с президентом Путиным дружеские отношения – это больше, чем отношения, связывающие обычно лидеров государств. Именно дружбы. Именно поэтому нам очень важно, чтобы российский лидер посетил нас, принял наше приглашение, посетил Палестину и Вифлеем. Добро пожаловать!», — заявил он.

Палестинский лидер напомнил, что впервые президент РФ посетил его страну в 2005 году. При этом палестинские власти посещают Россию каждый год. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #палестина #общество

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