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18:57   26 Ноября 2019
Россия

«Яблоку» и Госдуме оказался не нужен старый извращенец Вишневский

«Яблоку» и Госдуме оказался не нужен старый извращенец Вишневский

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский стремительно теряет репутационные очки. Он популярен в оппозиционных кругах, однако это не спасает его от урона из-за недавнего секс-скандала, а также разногласий внутри его политического пристанища  — «Яблока».

Напомним: в начале ноября бывшая студентка Университета имени Герцена Кристина рассказала «Народным новостям» о харрасменте со стороны парламентария, который также преподает в вузе. По ее словам, жертвами педагога были провинциальные несовершеннолетние девушки, поступившие на первый курс. Более того, ходят слухи, что ему также нравятся и мальчики. В самом учебном учреждении отметили, что у Вишневского нет возможности домогаться первокурсниц, а коллеги похотливого «яблочника» не даже не попытались его осудить.

«Яблоку» и Госдуме оказался не нужен старый извращенец Вишневский

В частности, с поддержкой выступил депутат Максим Резник. Правда, это было больше похоже на отдачу долга, ведь летом Вишневский защищал Резника, когда тот попал в скандал с наркотиками: представители общественности увидели как парламентарий курит наркотики прямо на общедомовом балконе.

Выходки представителей петербургского ЗакСа не раз подвергались критике со стороны их коллег из Государственной думы. Так, Виталий Милонов объяснял, что в случае подобающего настоящему политику поведения «яблочники» попросту растеряют свой электорат, состоящий из извращенцев, людей нетрадиционной ориентации и наркоманов.

«И те, кто будет выступать за легализацию педофилии завтра, видят свою поддержку сегодня в лице Резника и Вишневского», — пояснял он.

«Яблоку» и Госдуме оказался не нужен старый извращенец Вишневский

Конечно, Вишневский попытался сместить внимание общественности с секс-скандала на экологические проблемы, ведь он грезит мандатом депутата Госдумы. Однако на место председателя «Яблока» также метит его коллега из Пскова Лев Шлосберг. Он намерен выдвинуть свою кандидатуру в декабре на съезде парти, а старому и непопулярному Вишневскому не остается ничего, кроме как «примазаться» к более молодому претенденту.

В обелении его репутации поучаствовал и беглый олигарх Михаил Ходорковский, который дал ему несколько миллионов. Это не первая его помощь, однако вновь неудачная.

«Яблоку» и Госдуме оказался не нужен старый извращенец Вишневский

На фоне секс-скандала внезапно для всех преподаватель вуза сделал серьезный выпад в сторону основателя политического объединения Григория Явлинского, хотя он всегда его поддерживал и не имел смелости сказать что-то против. Парламентарий заявил, что ему плевать, как Явлинский отреагирует на сообщения о харрасменте.

В комментарии «НьюИнформ» публицист и радиоведущий Армен Гаспарян поспешил огорчить Вишневского. Собеседник напомнил, что Явлинский — это «знаковая фигура» «Яблока».

«Он [основатель партии] является символом, если угодно, подъема этой партии и последних 16 лет тотальных неудач, начиная с 2003 года. В противостоянии с Явлинским у Вишневского нет никаких шансов. Явлинский изжил из партии всех, кто ему перечил, и Навального и Яшина — всех этих удивительных придурков. Если Вишневский решит обострить ситуацию, это закончится тем, что его не будет в партии «Яблоко», — уверен Гаспарян.

«Яблоку» и Госдуме оказался не нужен старый извращенец Вишневский

Вишневский попросту закопал сам себя и, следовательно, свою политическую карьеру. Он стар и не способен прогнуться под современность. Аналогичный кризис переживает и сама партия. Ее члены понимают это и хотят вернуть Явлинского, но нынешнее руководство против.

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Автор: Анна Манц
#яблоко #закс #вишневский

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