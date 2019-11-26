Главред «Эха Москвы» забеспокоился, что потеряет западных инвесторов в связи с законом об иноагентах

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов не попусту переживает из-за принятия нового закона, который позволит признавать иностранными агентами в том числе и физических лиц. Ведь западное спонсорство «Эха» уже давно ни для кого не секрет. Сотрудников данного СМИ депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе называет «сборищем ненавистников России».

Материальная база «Эха Москвы» интересует многих уже долгие годы. При этом главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов игнорировал все подозрения. Его реакцию вызвал лишь свежий законопроект, который предполагает возможность признания иноагентами физических лиц. Тогда Венедиктов написал в своем Twitter, что «ввозящих в страну деньги хотят назвать иноагентами, а вывозящие считаются патриотами».

Если изучить вопрос чуть внимательнее, выясняется, что статус иностранного агента лишь обязывает создать юридическое лицо до 1 февраля 2020 года, чтобы появилась возможность платить налоги и обозначать свои сообщения пометкой об иностранном финансировании. Никакие ограничения на лиц, находящихся в этом статусе не накладываются. Несмотря на это, либералы не упускают возможности разжечь скандал вокруг законопроекта.

История «Эха Москвы» уже давно связана с западной «поддержкой». Если говорить о недавних инцидентах, то, к примеру, сотрудник «Эха» Матвей Ганапольский получал крупные гонорары от американского Совета управляющих по вопросам вещания. Издание Life.ru около трех лет назад опубликовало информацию, которая доказывала, что в период с 2012 по 2014 год Ганапольский получил в общей сложности 12 800 долларов от американцев.

Вышеупомянутый «Совет» (англ. Broadcasting Board of Governors, BBG) связан не только с московской радиостанцией. Есть целое расследование, в ходе которого публицист Илья Ухов выявил и составил список российских СМИ, которые принимают западную «поддержку», в их числе оказались, например, «Голос Америки», «Дождь», РБК и другие.

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал положение дел в «Эхо Москвы» в своем интервью «ПолитЭксперту»:

«Здесь это не категория мнения, а категория знания… Венедиктов не самостоятельная фигура…», — заявил он.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов выразил сходную точку зрения. Он отметил, что к «Эху» есть обоснованные претензии по поводу ненависти к стране. Поэтому, убежден депутат, в случае наличия доказательств связи с западными спонсорами, радиостанцию необходимо признать иностранным агентом.

«Мне кажется, что они готовы совершенно бесплатно поливать ее помоями и без западных денег. Поскольку это сборище ненавистников России. Но если будут доказательства или хотя бы намеки на их западное финансирование, то необходимо взять под контроль и проводить расследование этих дел», — подчеркнул Милонов.

Также он отметил, что такие СМИ уничтожают статус независимой журналистики в стране, доказывая своим примером, что люди, критикующие действующее правительство, всего лишь ангажированы и проплачены Западом.

Алексей Венедиктов находится на выборном посту главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» уже много лет, за это время, по мнению многих, она превратилась в рупор западной повестки. Так, вместо нейтральной подачи информации и предоставления разносторонних точек зрения, транслируются однополярные мнения.