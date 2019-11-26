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 «Новой газете» оказались безразличны связи ее сотрудника Короткова с ИГ*

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19:41   26 Ноября 2019
Россия

Ходорковский дал Сенцову денег на «атомную бомбу» для Украины

Ходорковский дал Сенцову денег на «атомную бомбу» для Украины

Осужденный за подготовку теракта в Крыму, но освобожденный в рамках обмена с Украиной Олег Сенцов заявил, что намерен создать фонд своего имени чтобы оказывать помощь тем, кто находится в заключении. О своем намерении Сенцов заявил на заседании нежелательной в России организации «Открытая Россия», создателем которой является подозреваемый в убийстве мэра Нефтеюганска олигарх Михаил Ходорковский.

Ранее «Открытая Россия» совместно с блогером Алексеем Навальным уже выплачивала деньги политзаключенным, в том числе и самому Сенцову. На организацию целого фонда потребуются большие деньги, и основатель «Открытой России», видимо, может профинансировать начинание.

Накануне, Сенцов в Европарламенте призвал вернуть Украине ядерное оружие. По его мнению, Россия нарушила условия Будапештского меморандума, поэтому должна вернуть атомную бомбу.

«Раз у нас забрали Крым, нужно вернуть нашу бомбу», – сказал он.

Европарламент принял решение вручить Сенцову премию имени одного из создателей водородной бомбы академика Сахарова.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #ходорковский #сенцов

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