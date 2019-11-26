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18:06   26 Ноября 2019
Россия

Эксперт оценил идею о создании совместной судоходной компании Крыма и Сирии

Эксперт оценил идею о создании совместной судоходной компании Крыма и Сирии

Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что Сирия сможет круглогодично снабжать Россию сельхозпродукцией, а РФ, в свою очередь, будет поставлять продукцию промышленного назначения и стройматериалы. Об этом во вторник пишет ФБА «Экономика сегодня»

Ранее в Крыму сообщили о планах создать судоходную компанию. Предполагается, что она будет обеспечивать регулярные морские грузоперевозки с портов Сирии. Вопрос планируется решить в течение ближайших четырех-пяти месяцев, уточнил постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

По мнению Джараллы, подобное решение следовало принять еще несколько лет назад, однако даже сейчас создание совместной судоходной компании выглядит позитивным. 

«Масштабы Крыма и России несоизмеримы, поэтому то количество продукции, которое уже сейчас идет из Сирии, полуостров переварить не в состоянии. Регион в данном случае служит воротами для получения продукции или вывоза ее», — считает он.

Эксперт оценил идею о создании совместной судоходной компании Крыма и Сирии

Собеседник ФБА «Экономика сегодня» также подчеркнул, что сирийские товары будут попадать на материковую часть и рынки России через железнодорожное или автомобильное сообщение Крымского моста. Эксперт отметил, что из-за климата и особенностей ведения хозяйства Сирия практически круглогодично сможет снабжать Россию сельхозпродукцией. 

Джаралла уверен, что подобное сотрудничество имеет хорошие перспективы как для Сирии, так и Крыма, потому что представляет четкий прецедент экономического сотрудничества в условиях санкционного давления. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #экономика #крым #политика #общество

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