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18:39   26 Ноября 2019
Россия

Террористы ПНС Ливии подставили под пули ребенка

Террористы ПНС Ливии подставили под пули ребенка

Сражавшийся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии мальчик погиб во время боя, сообщило ливийское издание «LibyaReview» в Twitter. Парню, которого звали Кадри, было всего 15 лет.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в комментарии «Федеральному агентству новостей» отметил, что это типичная практика террористов — использовать детей и подростков в качестве солдат.

«Так называемое Правительство национального согласия [Ливии] снова подтверждает террористический характер своей деятельности тем, что используют в своих целях несовершеннолетних. Использовать детей в войне — это вопиющая безнравственность, и подобные факты должны осуждаться международным сообществом. Это насилие над детьми и их тонкой психикой. Фактически, это преступление!», — возмутился собеседник.

деть пнс лив

Эксперт напомнил, что в международном гуманитарном праве существует конвенция, запрещающая использование малолетних в боевых действиях. Помимо нее, есть ряд других документов в этой сфере, например, Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка и факультативный протокол к ней.

«Я уже неоднократно говорил об этом, и повторю снова — ПНС [Ливии] необходимо признать террористической организацией на международном уровне, потому что только террористы могут прятаться за детскими спинами», — заявил Перенджиев.

Стоит отметить, что Совет безопасности Организации объединенных наций обратил внимание на эту проблему еще в конце прошлого века. Однако статистика последнего десятилетия лишь удручает: из-за боевых действий погибли выше двух миллионов детей, вдвое меньше остались без дома, а порядка 12 миллионов получили различные ранения. Как сообщает ФАН, минимум 300 тысяч ребят стали солдатами. Они участвуют в более чем 30 вооруженных конфликтах по всей планете.

деть пнс лив

Так называемое ПНС Ливии было создано западными странами после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Члены ПНС связаны с различными террористическими организациями: ИГ*, «Аль-Каида»*,«Братья- мусульмане»* (все они запрещены в России). Например, Фатхи Башага, занимающий пост «министра внутренних дел» в ПНС, контролирует два бандитских альянса. Их участников не раз обвиняли в ООН в убийствах, работорговле, контрабанде и насилии.

К слову, легитимность ПНС Ливии признают только 12 государств-членов ООН.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.

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Автор: Анна Манц
#дети #ливия #пнс

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