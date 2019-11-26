Террористы ПНС Ливии подставили под пули ребенка

Сражавшийся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии мальчик погиб во время боя, сообщило ливийское издание «LibyaReview» в Twitter. Парню, которого звали Кадри, было всего 15 лет.

15 year old “Qadri” was killed yesterday fighting alongside a GNA militia.#Libya pic.twitter.com/8MOeYmAhTX — LibyaReview (@LibyaReview) November 26, 2019

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в комментарии «Федеральному агентству новостей» отметил, что это типичная практика террористов — использовать детей и подростков в качестве солдат.

«Так называемое Правительство национального согласия [Ливии] снова подтверждает террористический характер своей деятельности тем, что используют в своих целях несовершеннолетних. Использовать детей в войне — это вопиющая безнравственность, и подобные факты должны осуждаться международным сообществом. Это насилие над детьми и их тонкой психикой. Фактически, это преступление!», — возмутился собеседник.

Эксперт напомнил, что в международном гуманитарном праве существует конвенция, запрещающая использование малолетних в боевых действиях. Помимо нее, есть ряд других документов в этой сфере, например, Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка и факультативный протокол к ней.

«Я уже неоднократно говорил об этом, и повторю снова — ПНС [Ливии] необходимо признать террористической организацией на международном уровне, потому что только террористы могут прятаться за детскими спинами», — заявил Перенджиев.

Стоит отметить, что Совет безопасности Организации объединенных наций обратил внимание на эту проблему еще в конце прошлого века. Однако статистика последнего десятилетия лишь удручает: из-за боевых действий погибли выше двух миллионов детей, вдвое меньше остались без дома, а порядка 12 миллионов получили различные ранения. Как сообщает ФАН, минимум 300 тысяч ребят стали солдатами. Они участвуют в более чем 30 вооруженных конфликтах по всей планете.

Так называемое ПНС Ливии было создано западными странами после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Члены ПНС связаны с различными террористическими организациями: ИГ*, «Аль-Каида»*,«Братья- мусульмане»* (все они запрещены в России). Например, Фатхи Башага, занимающий пост «министра внутренних дел» в ПНС, контролирует два бандитских альянса. Их участников не раз обвиняли в ООН в убийствах, работорговле, контрабанде и насилии.

К слову, легитимность ПНС Ливии признают только 12 государств-членов ООН.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.