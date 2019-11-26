Тюменские врачи удалили школьнику опухоль размером с большое яблоко

Тюменские врачи ОКБ №2 удалили 14-летнему школьнику гигантскую опухоль размером с крупное яблоко. Об этом сообщает 72.ru во вторник, 26 ноября.

По информации СМИ, чуть больше месяца назад подросток поступил в приемное отделение с жалобами на боль в животе. Врачи диагностировали у парня флегмонозный аппендицит, выявив кистозное новообразование правого надпочечника. Врачи провели только аппендэктомию, потому что удалять опухоль и аппендикс одновременно нельзя.

Когда миновала опасность воспаления, хирурги удалили опухоль без разреза. При этом специалисты выполняли медицинские манипуляции через четыре небольших прокола. По словам детского хирурга Екатерины Арабской, ранее врачи не видели настолько большую опухоль — восемь на девять сантиметров.

«Из-за своего размера опухоль сдавливала почку и поджелудочную железу, нарушала их кровоснабжение. Со временем это могло привести к некрозу тканей и гибели органов. Операцию сделали вовремя, тяжелые клинические проявления патологии удалось предотвратить», — пояснила она.

Отмечается, что операция длилась около двух часов и успешно закончилась.