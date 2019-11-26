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17:20   26 Ноября 2019
Россия

Рейтинг лучших городов России по качеству жизни появился в Сети

Рейтинг лучших городов России по качеству жизни появился в Сети

Специалисты Финансового университета при правительстве России составили список лучших российских городов по уровню жизни населения. Стоит отметить, что подобные исследования сотрудники вуза проводят ежегодно с 2014 года.

Так, на первом месте оказалась Казань, далее следует Грозный, а тройку закрывает Тюмень. Стоит отметить, что бронзовый призер в прошлом году возглавлял рейтинг. Также в десятку лучших городов по качеству жизни вошли Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.

Всего в рейтинг вошли 78 населенных пунктов страны с населением более 250 тысяч людей. Эксперты Финансового университета опросили не менее 600 жителей в каждом из городов. Отмечается, что при составлении списка исследователи интересовались у местных о работе дорожных служб и систем жилищно-коммунального хозяйства, о культурной и медицинской сферах, образовании, состоянии жилого фонда, деятельности местных властей. Также они просили дать общую оценку уровня жизни в городе.

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Автор: Анна Манц
#рейтинг #города #уровень жизни

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