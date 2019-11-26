Более трех тысяч росгвардейцев получили служебное жилье с начала 2019 года

Более трех тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии получили служебное жилье с начала 2019 года. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 26 ноября, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По информации агентства, жилые комплексы, предназначенные для росгвардейцев, были сданы в эксплуатацию в Москве, Владивостоке, Грозном, Краснодаре, Тюмени, а также в Новочеркасске и Ростовской области.

«Всего в 2019 году 3012 военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников обеспечены служебными квартирами и комнатами в общежитиях как за счет объектов нового строительства, так и за счет повторного заселения специализированного жилищного фонда», — сказано в сообщении.

Кроме этого, более трехсот семей сотрудников Росгвардии получили ключи от новых квартир в Приволжском округе. Их вручил командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Александр Порядин.