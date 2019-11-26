Беглов намерен включить Петербург в пилотный проект по снабжению льготников лекарствами 

Депутаты петербургского Законодательного собрания выступили с идеей включения Северной столицы в пилотный проект по лекарственному страхованию. Соответствующее предложение озвучили на заседании правительства в Смольном, сообщили «Невские новости» 26 ноября.

Парламентарий Елена Киселева во время выступления подчеркнула, что инвестиция в здоровье является главным вложением в человека. Именно из-за этого петербургские депутаты выступают за закон о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

«Министр здравоохранения Вероника Скворцова анонсировала систему лекарственного страхования. Просим рассмотреть возможность включения Петербурга в пилотный список по реализации этого проекта», — заявила Киселева.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, назвал эту инициативу правильной. Он уверен, что городу необходимо стать частью этого пилота.