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17:02   26 Ноября 2019
Россия

Беглов намерен включить Петербург в пилотный проект по снабжению льготников лекарствами

Беглов намерен включить Петербург в пилотный проект по снабжению льготников лекарствами

Депутаты петербургского Законодательного собрания выступили с идеей включения Северной столицы в пилотный проект по лекарственному страхованию. Соответствующее предложение озвучили на заседании правительства в Смольном, сообщили «Невские новости» 26 ноября.

Парламентарий Елена Киселева во время выступления подчеркнула, что инвестиция в здоровье является главным вложением в человека. Именно из-за этого петербургские депутаты выступают за закон о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

«Министр здравоохранения Вероника Скворцова анонсировала систему лекарственного страхования. Просим рассмотреть возможность включения Петербурга в пилотный список по реализации этого проекта», — заявила Киселева.

Беглов намерен включить Петербург в пилотный проект по снабжению льготников лекарствами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, назвал эту инициативу правильной. Он уверен, что городу необходимо стать частью этого пилота.

«Тема очень важна и нужно не упустить время. Это обеспечит качество обеспечения лекарствами… Я приложу все усилия, чтобы включить наш город в пилотный проект по лекарственному страхованию», — сказал градоначальник.

Беглов намерен включить Петербург в пилотный проект по снабжению льготников лекарствами 

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Автор: Анна Манц
#петербург #закс #беглов #минздрав #лекарства

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