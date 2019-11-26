Россияне просят ФСБ и СК проверить данные о сотрудничестве журналиста Короткова с ИГ

Петиция с просьбой проверить информацию о связях с террористами в Сирии журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова набирает популярность в интернете. Ее создали неравнодушие россияне, обеспокоенные появившимися в СМИ данными о том, что журналист сливал террористам данные о российских военных. Пользователи просят Федеральную службу безопасности, Следственный комитет РФ, МВД, прокуратуру и Роскомнадзор принять необходимые меры.

«Мы, нижеподписавшиеся, просим вас проверить информацию о сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной на территории РФ террористической организацией ИГ», — гласит текст петиции.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) обнародовало первую часть расследования, в котором приведены факты, доказывающие связь Дениса Короткова с представителями запрещенной на территории России террористической организации ИГ.

Около двух лет назад Короткова впервые заподозрили в связи с боевиками. Тогда, в 2017 году, среди вещей, найденных у двух убитых боевиков, обнаружили распечатку, где в том числе был номер мобильного телефона Короткова. Затем осенью текущего года журналистам ФАН удалось добыть и другие доказательства связи корреспондента «Новой газеты» с ИГ*.

ФАН опубликовало эксклюзивное интервью с бывшим членом ИГ. Молодой человек рассказал, что регулярно связывался с мужчиной из России, позже он понял, что имеет дело с журналистом. Парень смог вспомнить его имя и фамилию — Денис Коротков. По словам собеседника агентства, он даже читал материалы Короткова, написанные с его слов.

Данная информация особенно привлекла внимание авторов петиции.

«Как нам кажется, даже сам факт контактов с террористами, не говоря уж о прямом сотрудничестве, не только является преступлением, но и бросает тень на все журналистское сообщество», — пишут они.

В обращении уделено внимание и тому факту, что Коротков не единственный корреспондент «Новой газеты», которого подозревают в связях с боевиками. Авторы подчеркивают, люди, связанные с террористами должны нести соответствующее наказание.

Сотрудники «Новой газеты» и ранее были замечены в сочувствии к террористам. К примеру ,колумнист Ирек Муртазин вскоре после захвата заложников в «Норд-Осте» заявлял, что боевики — это «чеченские повстанцы», а террористический акт — это всего лишь акт отчаяния. В свою очередь Ольга Боброва прошлой осенью выпустила интервью с Сергеем Трофимовым, который воюет на стороне запрещенной в России организации «Джебхат-ан-Нусра»*.

*Организации, признанные судом запрещенными в РФ.