Коммунист с автоматом отправился в Москву за женихами для красивых девчонок из Приморья

Бывший претендент на пост главы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко, которому удалось на выборах в 2018 году перевести борьбу с оппонентом от «Единой России» Андреем Тарасенко во второй тур и почти стать «красным губернатором», едет в Москву.

Одолеть более девяти тысяч километров планирует на личном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado в компании товарища-штурмана. Будучи депутатом Заксобрания Приморского края, обещает бороться за интересы избирателей далеко от дома с автоматом в руках. «Политика Сегодня» поговорила с народным избранником о его большом русском путешествии.

- Андрей Сергеевич, как вам в дороге?

- Мы сейчас в Хабаровском крае, тут тайга, связи нет. У меня в Instagram пост про то, что мы выехали. Я там с автоматом игрушечным стою.

- Точно игрушечным?

- Конечно. В страйкбол, знаете, играют силовики.

- Вы тоже увлекаетесь?

- Я играю в страйкбол. А сейчас в Москву еду. У меня пять целей. Самая главная — встать на учет, так как я коммунист, который перевелся в московское отделение, но еще не встал на учет. Как бизнесмен я открываю представительство компании. Мы во Владивостоке строим жилье.

И плюс я, как депутат Законодательного собрания, накопил большое количество обращений, которые не решают ни глава Владивостока, ни губернатор. Людям отписки дают. В силу того, что я такой человек, которого не пустили в дверь, зайдет в форточку, взял сейчас отпуск и еду людям помогать. Буду ходить и решать чужие вопросы по наказам избирателей.

- И бизнесом заниматься..

В силу того, что у нас сейчас идет отток населения из Владивостока в Москву, я хочу сделать обратное: открыть в Москве открыть офис своей строительной компании «Аврора-строй», которая будет москвичам продавать квартиры во Владивостоке. А знаете почему? Потому что самые красивые девушки в России живут в Приморском крае.

У вас там, извините за выражение, много ребят, которые не любят женщин, а любят мужчин. Я знаю, потому что приезжал и был на нескольких вечеринках. Меня это очень сильно удивило. А у нас девчонок много красивых. Приезжайте, пожалуйста. У нас там есть где работать. Нам нужны специалисты в Приморском крае, у нас их не хватает. Приезжайте и создавайте семьи.

- А вы в Петербурге были? У нас тут тоже много красивых девушек.

Был я у вас в Петербурге, но у вас в Москве и Петербурге девушки ходят, задрав нос. А наши девчонки очень такие знаете ли .. Если бы мы с вами сходили в баню и попарились, я бы вам рассказал, какие они у нас тут чудесные. По телефону не могу.

- Планируете в Москве встречаться с лидерами КПРФ, Геннадием Зюгановым или Павлом Грудининым?

С Павлом Николаевичем я являюсь не просто товарищем, я друг. Мой дед, покойный строитель Иван Иванович, Грудинина хорошо знал. Павел Николаевич меня приезжал поддерживать на второй тур выборов губернатора, которые были отменены.

Геннадий Андреевич .. Понимаете, я рядовой член партии сегодня, депутат Законодательного собрания. Я задам вопрос. Если Геннадий Андреевич сочтет необходимым меня принять, есть какие-то вопросы, которые нужно обсудить, то встретимся. А так в штатном режиме встаю на учет как коммунист в московский городской комитет и начинаем работать на территории Москвы. Будем воспитывать Навального и всяких других людей.

- Как именно вы его будете воспитывать?

Это я вам не могу озвучить. То, что я могу озвучить, классифицируется уголовным кодексом, как избиение малолетних.

- И страйкбольный автомат здесь ни при чем?

Да, ну вы бросьте. Автомат сейчас лежит на заднем сидении моего Land Cruiser Prado. Он не заряжен, просто лежит. Мало ли. Мне сказали ребята, что возле Читы какие-то мафиози деньги берут за проезд. Я на всякий случай взял. Если будут приставать, будем игрушечным автоматом бить по голове.

- Кстати, по поводу голов. Зачем вы лазерной указкой лоб оппоненту подсвечивали?

Ну, это шутка такая. Указкой сейчас светят в школах. Просто депутат Григорьев Кирилл Александрович на выборах в думу города [Владивостока] в 2017 году конкретно совершал противоправные действия. Он за денежные средства в количестве от 500 до 1000 рублей подкупал голоса граждан Российской Федерации, так скажем, маргинального типа. Людей, которые нарко, алкозависимые.

А у меня есть на это подтверждающие документы. Но в силу того, что Следственный комитет, УМВД по Приморскому краю не хотят работать, то наше заявление просто спустили вниз и нам отказали в возбуждении уголовного дела по факту правонарушений. Я вот так решил выразить свой небольшой протест.

Одновременно я знаю, что Кирилл Александрович совершил противоправные действия, которые классифицируются Уголовным кодексом России примерно по статье о мошенничестве в особо крупном размере. И на сегодня в ближайшее время готовится на него возбуждение уголовного дела. Знаете, как? Бог шельму метит. О!

- Удалось перед отъездом добиться справедливости в истории с избитым в Артеме мальчиком, которого вы собирались защитить с автоматом?

Да, не пустили меня. Пригласили на допрос в УФСБ по Приморскому краю. Сейчас УМВД по городу Артему отказало в возбуждении уголовного дела. Мальчика, между прочим, избили два раза. У него было очень сильное сотрясение мозга, разорвана одежда. Мальчика избивали четыре подростка-таджика. Я хотел поехать, провести разъяснительную работу с отцом.

Опять же, разговоров там… Понимаете, русский язык.. Автомат может игрушка. Что значит стрелять? Ду-ду-ду-ду-ду! Вот это стрелять. Что значит сжечь? Взять лист А4, зажечь зажигалкой с изображением на зажигалке сердечек. (собеседник агентства грозил отцу одного из избивавших, что сожжет его кафе — прим. ред.). Я не какой-нибудь криминальный авторитет. Я чту Уголовный кодекс. Помните, как говорил Остап Ибрагимович Бендер?

Я как бы сформировал запрос, и при мне подполковник ФСБ сказал: Андрей Сергеевич разберемся, потому что там все вышло на уровень генерала УФСБ Симонова. Я с генералом Симоновым еще не знаком. <…> Говорят карьерист молодой, хочет в Москву. Ну, я говорю, если он хочет в Москву, он должен работать. А если у него на территории таджикская диаспора позволяет [себе] избивать русских детей.. Если это не произойдет я не буду уже ничего писать. Я приеду и разберусь. У меня свои способы в рамках Уголовного кодекса.

Я привык с людьми договариваться и уговаривать, а если люди не понимают, то .. я говорю, тебя покарает кара небесная. Человек делает добро, оно возвращается. А зло возвращается злом, заболеванием еще чем-то. Я бы таджику сказал, что ты сына плохо воспитал. Сын твой должен ходить в спортклуб, а не избивать мальчика…

- Сколько вам осталось проехать?

Мы сейчас в Хабаровске, едем в гостиницу. У нас сегодня было несколько остановок в Приморском крае, потому что я параллельно решаю вопросы по линии партии, общественной работы и по линии бизнеса..

- Алло.. Андрей Сергеевич?

На этом связь с собеседником прервалась. Редакции Ищенко дал понять, что не пока не повстречал читинских бандитов лаконичным сообщением: «Работаем!»