Заместитель директора Департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз Алексей Рогов убежден, что наркотики усиливают международный терроризм, передает ТАСС. Такое заявление российский дипломат сделал на заседании экспертной группы инициативы «Парижский пакт», которое проводится в партнерстве с секретариатом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Афганская наркоугроза относится к числу основных угроз для национальной безопасности России. Это связано с тем, что наркотики влияют на наше молодое поколение, уродуют, калечат жизни сотен, тысяч людей. Они активно подпитывают международный терроризм, который все выше поднимает голову, в том числе в Афганистане, и сейчас очень внимательно смотрит на территорию государств Центральной Азии», — подчеркнул Рогов.

Также российский представитель отметил, что на афганской территории на данный момент наблюдается рост активности запрещенной в России террористической организации ИГ. Рогов отметил, что в Афганистане массово производятся опиаты, а также новые запрещенные вещества, которые стоят порядком дешевле. «Новое поколение наркотической угрозы» доходит поставками и до России, добавил он. Также Рогов рассказал, что в последнее время все чаще происходят «перехваты» наркопотока, что по мнению дипломата означает, что ведутся активные нападки на Россию.

Алексей Рогов оценил ситуацию и отметил, что сложно пока говорить об эффективности нынешних мер по борьбе с этой проблемой, однако Россия надеется на международное сотрудничество, заявил он. Затем представитель России выразил намерения страны более плотно сотрудничать с ШОС и проводить и дальше совместные антинаркотические операции в том числе против «афганской наркоэкспансии».