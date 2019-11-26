Путин раскрыл детали прошедшего разговора с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал вчерашний разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом стало известно во вторник, 26 ноября.

По словам главы государства, телефонный разговор с Зеленским был посвящен взаимоотношениям стран в области энергетики. Президент рассказал об этом на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, а также министром энергетики Александром Новаком.

«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», — сказал Путин.

Действующее соглашение между Россией и Украиной на транзит и поставку газа завершается в конце 2019 года. В ходе последних трехсторонних консультациях по газу с участием ЕК российская сторона выступила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, однако успехов на этом направлении достичь не удалось.

Дата следующей трехсторонки пока не назначена, сообщает РИА Новости.