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16:42   26 Ноября 2019
Россия

Путин раскрыл детали прошедшего разговора с Зеленским

Путин раскрыл детали прошедшего разговора с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал вчерашний разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом стало известно во вторник, 26 ноября.

По словам главы государства, телефонный разговор с Зеленским был посвящен взаимоотношениям стран в области энергетики. Президент рассказал об этом на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, а также министром энергетики Александром Новаком. 

«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», — сказал Путин. 

Действующее соглашение между Россией и Украиной на транзит и поставку газа завершается в конце 2019 года. В ходе последних трехсторонних консультациях по газу с участием ЕК российская сторона выступила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, однако успехов на этом направлении достичь не удалось.

Дата следующей трехсторонки пока не назначена, сообщает РИА Новости. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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