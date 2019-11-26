В Москве завершились XIV молодежные Дельфийские игры

XIV молодежные Дельфийские игры среди стран СНГ подошли к концу 26 ноября. В 2019 году дельфийские игры отмечали свое 20-летие.

В этом году впервые Дельфийские игры проходили в рамках чемпионата.

«Механизм Дельфийского чемпионата позволяет выявлять победителей столь же эффективно, что и технология традиционных конкурсов, но в Чемпионате намного больше зрелищности и азарта, что делает его значительно понятнее и привлекательнее для широкой аудитории, позволяя оставаться при этом профессиональным состязанием», – рассказали организаторы конкурса.

В рамках игр прошли соревнования в шести номинациях: фортепиано, скрипка, народное, академическое, эстрадное пение и открытая номинация, а также спецпроекты «Мы помним…», «Театр», «Год литературы в странах СНГ» и международная конференция.

Организаторы отметили, что в мероприятии приняли участие около 500 представителей из 10 стран в возрасте от 10 до 25 лет.

25 ноября на сцене подмосковного Vegas City Hall состоялись торжественные мероприятия и гала-концерт.

Юбилейные XV открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ пройдут в апреле 2020 года в Омской области.

Дельфийские игры зародились в Греции еще до нашей эры вместе с Олимпийскими. В 2000 году Дельфийские игры стали всемирным достоянием: в них приняли участие 938 человек из 27 стран, представители 13 стран вошли в состав жюри. На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета участвуют 115 стран.