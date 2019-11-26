Путин, Новак и Миллер обсудили работу с Украиной в сфере энергетики

Российский лидер Владимир Путин провел совещание с главой министерства энергетики РФ Александром Новаком и председателем правления энергетической компании «Газпром», сообщили на официальном сайте Кремля 26 ноября.

Кадры встречи показали на телеканале «Россия24». Путин узнал у собеседников, «как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях». Он также отметил, что зима уже началась почти во всех регионах России. Министр ответил, что в зоне особого внимания находятся Крым, Калининград, Дальневосточный федеральный округ и Иркутская область, где прошли масштабные паводки.

«Отдельно рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики», — добавили в кремлевской пресс-службе.

Напомним, что в этот понедельник, 25 ноября, украинский президент Владимир Зеленский позвонил Путину. В ходе разговора они обсудили транзит российского газа на Украину, в частности возобновление прямых поставок. Стоит отметить, что действующие контракты на транзит истекают уже в этом году.