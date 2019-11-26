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17:02   26 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Заместитель украинского министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила во вторник, что Киев рассчитывает на антироссийские санкции США, которые помогут не допустить запуска российского газопровода «Северный поток – 2».

Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока», особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе», - сказала Зеркаль.

При этом она добавила, что возможные антироссийские меры США могут послужить «дополнительным инструментом» в ходе переговоров по транзиту газа из России в Европу.

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Ранее СМИ сообщили, что конгресс США может включить санкции против российского газопровода «Северный поток – 2» в оборонный бюджет на предстоящий 2020 год. Также СМИ приводили заявление украинского президента Владимира Зеленского, который в июле текущего года выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп поможет Украине решить вопрос с «Северным потоком – 2» в свою пользу.

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Автор: Александр Люблинский
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