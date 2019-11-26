Зеленский получил велосипед в подарок от президента Эстонии
Эстонский президент Керсти Кальюлайд на встрече с своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подарила ему велосипед.
Об этом в своем микроблоге Twitter во вторник сообщает российская журналистка Ольга Скабеева.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой 25 ноября прибыл с визитом в Эстонию и встретился с эстонским лидером Керсти Кальюлайд, а также с премьер-министром республики и спикером Рийгикогу (высшего представительного и законодательного органа Эстонии) - Юри Ратасом и Хенном Пыллуаасом соответственно.
Также в ходе визита украинский лидер ознакомился с эстонской военной промышленностью и возложил цветы к монументу свободы. Вечером Зеленский и Кальюлайд встретились за торжественным ужином.
Президент Эстонии подарила Зеленскому.... велосипед???? pic.twitter.com/7DoOWyWlec— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 26 ноября 2019 г.