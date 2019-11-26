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Зеленский получил велосипед в подарок от президента Эстонии

Зеленский получил велосипед в подарок от президента Эстонии
16:28   26 Ноября 2019
Весь мир

Зеленский получил велосипед в подарок от президента Эстонии

Зеленский получил велосипед в подарок от президента Эстонии

Эстонский президент Керсти Кальюлайд на встрече с своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подарила ему велосипед.

Об этом в своем микроблоге Twitter во вторник сообщает российская журналистка Ольга Скабеева.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой 25 ноября прибыл с визитом в Эстонию и встретился с эстонским лидером Керсти Кальюлайд, а также с премьер-министром республики и спикером Рийгикогу (высшего представительного и законодательного органа Эстонии) - Юри Ратасом и Хенном Пыллуаасом соответственно.

Также в ходе визита украинский лидер ознакомился с эстонской военной промышленностью и возложил цветы к монументу свободы. Вечером Зеленский и Кальюлайд встретились за торжественным ужином.

 

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Автор: Александр Люблинский
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