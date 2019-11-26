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 МОК поддержал разрешение «чистым» спортсменам РФ участвовать в международных соревнованиях

МОК поддержал разрешение «чистым» спортсменам РФ участвовать в международных соревнованиях
16:26   26 Ноября 2019
Весь мир

МОК поддержал разрешение «чистым» спортсменам РФ участвовать в международных соревнованиях

МОК поддержал разрешение «чистым» спортсменам РФ участвовать в международных соревнованиях

Международный Олимпийский Комитет (МОК) поддержал разрешение «чистым» спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях, с таким предложением ранее выступил Всемирный антидопинговый комитет (WADA).

По данным МОК, комитет поддержит самые жесткие ограничения в отношении всех тех, кто является ответственным за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Мы настоятельно призываем WADA передать все файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО согласно Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», — отмечает МОК.

В начале ноября стало известно, что WADA обнародует решение по Российскому антидопинговому агентству в декабре 2019 года. Также Совет учредителей WADA и исполком организации одобрили изменения и нововведения во всемирный антидопинговый кодекс и в международные стандарты. После изменений будут усилена независимость национальных антидопинговых агентств.

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Автор: Ольга Воскресенская
#допинг #мок #спорт #wada #весь мир

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