МОК поддержал разрешение «чистым» спортсменам РФ участвовать в международных соревнованиях

Международный Олимпийский Комитет (МОК) поддержал разрешение «чистым» спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях, с таким предложением ранее выступил Всемирный антидопинговый комитет (WADA).

По данным МОК, комитет поддержит самые жесткие ограничения в отношении всех тех, кто является ответственным за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Мы настоятельно призываем WADA передать все файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО согласно Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», — отмечает МОК.

В начале ноября стало известно, что WADA обнародует решение по Российскому антидопинговому агентству в декабре 2019 года. Также Совет учредителей WADA и исполком организации одобрили изменения и нововведения во всемирный антидопинговый кодекс и в международные стандарты. После изменений будут усилена независимость национальных антидопинговых агентств.