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16:03   26 Ноября 2019
Россия

Путин рассказал, как в детстве выбирал профессию

Путин рассказал, как в детстве выбирал профессию

Президент России Владимир Путин рассказал о сложности при выборе профессии. Об этом он сообщил в ходе всероссийского форума «Проектория», который завершается в Ярославле. 

По словам российского лидера, он, как и все школьники, стоял перед выбором и думал, кем хочет стать. Путин рассказал, что много дискутировал на эту тему с родителями и тренером. 

«Я хотел быть то моряком, то летчиком. Я приходил в различные учреждения, садился, смотрел, что люди делают, как работают, как разговаривают, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг», — рассказал президент России Владимир Путин. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество

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