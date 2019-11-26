Путин рассказал, как в детстве выбирал профессию
Президент России Владимир Путин рассказал о сложности при выборе профессии. Об этом он сообщил в ходе всероссийского форума «Проектория», который завершается в Ярославле.
По словам российского лидера, он, как и все школьники, стоял перед выбором и думал, кем хочет стать. Путин рассказал, что много дискутировал на эту тему с родителями и тренером.
«Я хотел быть то моряком, то летчиком. Я приходил в различные учреждения, садился, смотрел, что люди делают, как работают, как разговаривают, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг», — рассказал президент России Владимир Путин.
Путин о выборе профессии: Я тоже стоял перед выбором — кем стать? У меня были дискуссии с родителями и тренером. Я хотел быть то моряком, то летчиком. Я все примерял на себя. Я приходил в различные учреждения, садился, смотрел, что люди делают, как работают, как разговаривают pic.twitter.com/Im33MXpHME— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 26, 2019