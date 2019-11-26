Президент России Владимир Путин рассказал о сложности при выборе профессии. Об этом он сообщил в ходе всероссийского форума «Проектория», который завершается в Ярославле.

По словам российского лидера, он, как и все школьники, стоял перед выбором и думал, кем хочет стать. Путин рассказал, что много дискутировал на эту тему с родителями и тренером.

«Я хотел быть то моряком, то летчиком. Я приходил в различные учреждения, садился, смотрел, что люди делают, как работают, как разговаривают, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг», — рассказал президент России Владимир Путин.